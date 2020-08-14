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Российский Су-27 в третий раз поднялся на перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем

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Цели идентифицированы как американские RC-135 и Р-8А Poseidon.

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной России. 

Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа

сообщение Национального центра управления обороной РФ

По данным экспертов,экипаж определил иностранные самолеты как RC-135 ВВС и воздушное судно базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. Оба самолета двигались в направлении государственной границы России. Российский экипаж приблизился к объектам на безопасное расстояние.

Российский Су-27 во второй раз перехватил два американских самолета над Черным морем.

Видео: YouTube / Канал NEWS

Теги: rc-135, посейдон, р-8а poseidon, су-27, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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