Российский Су-27 в третий раз поднялся на перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем

Цели идентифицированы как американские RC-135 и Р-8А Poseidon.

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной России.

Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа сообщение Национального центра управления обороной РФ

По данным экспертов,экипаж определил иностранные самолеты как RC-135 ВВС и воздушное судно базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. Оба самолета двигались в направлении государственной границы России. Российский экипаж приблизился к объектам на безопасное расстояние.

Российский Су-27 во второй раз перехватил два американских самолета над Черным морем.

Видео: YouTube / Канал NEWS