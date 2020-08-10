Иран назвал проект резолюции США по оружейному эмбарго угрозой Совету Безопасности ООН. Об этом журналистам во время пресс-конференции сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.
Этот проект в большей степени является угрозой для Совета безопасности ООН, механизмов СБ, а не для Ирана
Аббас Мусави, официальный представитель МИД Ирана
Напомним, что ранее государственный секретарь Майка Помпео рассказал, что Вашингтон готовит проект по продлению оружейного эмбарго против Тегерана. Документ будет рассмотрен в ближайшее время.
Злоупотребляя Совбезом как инструментом, США хотят его ослабить, ликвидировать или же подчинить себе. Необходима бдительность
Аббас Мусави, официальный представитель МИД Ирана
В Иране заметили, что США не смогут преуспеть в вопросе оружейного эмбарго.
МИД Ирана прокомментировал заявления США о перехвате оружия.
Видео: YT / Associated Press
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