Аббас Мусави прокомментировал сова майка Помпео об оружейном эмбарго против Тегерана.

Иран назвал проект резолюции США по оружейному эмбарго угрозой Совету Безопасности ООН. Об этом журналистам во время пресс-конференции сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

Этот проект в большей степени является угрозой для Совета безопасности ООН, механизмов СБ, а не для Ирана Аббас Мусави, официальный представитель МИД Ирана

Напомним, что ранее государственный секретарь Майка Помпео рассказал, что Вашингтон готовит проект по продлению оружейного эмбарго против Тегерана. Документ будет рассмотрен в ближайшее время.

Злоупотребляя Совбезом как инструментом, США хотят его ослабить, ликвидировать или же подчинить себе. Необходима бдительность Аббас Мусави, официальный представитель МИД Ирана

В Иране заметили, что США не смогут преуспеть в вопросе оружейного эмбарго.

МИД Ирана прокомментировал заявления США о перехвате оружия.

Видео: YT / Associated Press