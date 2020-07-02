В МИД Ирана прокомментировали заявление спецпредставителя США по Ирану.

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия. Об этом специальный представитель США по Ирану Брайан Хук рассказал журналистам из Тринадцатого канала израильского телевидения. Чиновник рассказал, что Америка готова к применению военной силы, если этого будет требовать ситуация. Он добавил, что Вашингтон надеется, что Тегеран не сможет получить ядерный арсенал.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отметил, что ранее Тегеран неоднократно говорил о том, что не планирует обзаводиться ядерным оружием. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на спикера.

Брайан Хук, предпринимая тщетные и безосновательные попытки, чтобы оправдать необходимость продления оружейного эмбарго против Ирана, одновременно заводит речь и военном сценарии Аббас Мусави, представитель МИД Ирана

Иранский чиновник отметил, что сценарий военного конфликта давно "пылился на столе президентов США". Мусави добавил, что Тегеран укрепляет собственную оборонную способность, чтобы защитить национальные интересы государства.

Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием.

Видео: YouTube / U.S. Embassy Jerusalem