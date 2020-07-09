В Тегеране прокомментировали заявление Майка Помпео о перехваченном оружии для повстанцев из Йемена.

МИД Ирана прокомментировал заявления США о перехвате оружия. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Аббас Мусави. Чиновник объяснил, что Америка пытается обосновать продление оружейного эмбарго против Тегерана "безосновательными заявлениями".

Ложь, обвинения и попытки посеять ненависть являются ключевыми элементами внешней политики США, в особенности действующего там режима Аббас Мусави, официальный представитель МИД Ирана

По словам Мусави, американцы понимают, что их действия на международной арене и в Совете Безопасности ООН не приносят результатов.

Ранее государственный секретарь Майк Помпео рассказал журналистам, что США в конце июня перехватил корабль из Ирана, который вез в Йемен вооружение для повстанцев-хуситов. Спикер отметил, что груз включал в себя 200 гранатометов, а также более 1700 автоматов Калашникова, ракеты.

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия.