В Тегеране считают, что продление эмбарго будет нарушением резолюции СБ ООН.

МИД Ирана пригрозил последствиями в случае продления оружейного эмбарго. Об этом рассказал глава ведомства Аббас Мусави. Чиновник заявил во время брифинга с журналистами, что ответственность за эмбарго окажется на странах, которые поддержали проект. На данный момент эмбарго истекает осенью 2020 года, однако США настаивают на его продлении.

Продление оружейных санкций (против Ирана) будет нарушением положений резолюции СБ ООН 2231 и, безусловно, будет иметь последствия Аббас Мусави, глава МИД Ирана

Напомним, что в июле 2015 года Иран и шесть международных представителей достигли соглашения по вопросу урегулирования проблемы "Иранского атома". Стороны приняли план действий, который снимает с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые ограничения Совета Безопасности ООН, США, и ЕС.

Россия выступила против оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана.

Видео: YouTube / H2 Media