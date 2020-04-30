В МИД РФ ответили на высказывание Майка Помпео о продлении оружейного эмбарго для Тегерана.

Россия выступила против оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Дипломат рассказал, что РФ выступает против продления американских санкций в отношении Тегерана.

Никакого продления оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана быть не может, оно истекает в октябре 2020 года прокомментировал эксперт

По информации от Сергея Рябкова, оружейное эмбарго представляет собой особый режим, который должен исчезнуть по истечении пяти лет с момента его введения. Однако государственный секретарь США Майк Помпео в разговоре с журналистами Fox News заявил, что Америка планирует продлить эмбарго для Ирана. Это решение чиновник объяснил тем, что США не может позволить Тегерану покупать обычное вооружение. Вашингтон намерен применить дипломатические возможности, чтобы сохранить особый режим через Совет Безопасности ООН.

Иран заявил о готовности атаковать американские корабли.

Фото и видео: Fox News

