Иран запустил свой первый военный спутник на орбиту

Для страны запуск на орбиту "Нура" стал первым успешным за 2020 год.

Иран запустил свой первый национальный военный спутник на орбиту. Об этом сообщили местные тележурналисты с канала IRIB. Они ссылаются на данные, предоставленные Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции. В информационном агентстве Mehr пояснили, что аппарат "Нур"( что означает "Свет") успешно выведен на высоту 425 километров. На орбиту его доставила двухступенчатая ракета-носитель "Касед" (Qased). Специалисты запускали спутник с космодрома, расположенного в центральной провинции Ирана Семнане.

Иранский спутник стал первой успешной попыткой государства отправить в космос военный аппарат. В январе-феврале 2020 года правительство пыталось направить на орбиту еще два спутника, но ракеты-носители не смогли доставить груз из-за технических трудностей.

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