На авиабазе "Хмеймим" заметили странную площадку

Иностранные эксперты заявили, что объект может оказаться разрушенным.

На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии специалисты заметили странную разрушенную площадку. Ее видно с опубликованных спутниковых снимков. Найденная площадка располагается у самого периметра военной авиабазы. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про".

Изначально источники указывали на то, что объект является не приведенной в порядок взлетно-посадочной полосой. Сейчас в северо-восточной части аэродрома обнаружена разрушенная площадка неизвестного назначения. Ее происхождение является неестественным, так как отдельные предметы явно навалены друг на друга. Данные свидетельствуют о том, что в 2018 и 2019 годах спутник не фиксировал данный объект. Иностранные эксперты предположили, что из-за этого сведения о разрушении не соответствуют действительности. Аналитик "Авиа.про" считает, что площадка может использоваться в качестве склада под открытым небом, например, для боеприпасов.

Учитывая доводы неведомых экспертов, можно предположить, что это лишь очередная шумиха, устроенная вокруг российского военного присутствия в Сирии прокомментировал спикер

Агентство Sina назвало истребители Су-35 ночным кошмаром турецких ВВС.

Видео: YouTube/Anton Komogortsev

Фото: Авиа.про