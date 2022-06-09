Самолет упал около Глэмиса.

В Калифорнии разбился конвертоплан морской пехоты США. Об этом рассказали представители авиабазы Военно-морских сил США, расположенной в Эль Сентро. Специалисты уточнили, что трагедия зафиксирована с конвертопланом MV-22B Osprey, принадлежащим Третьему авиакрылу подразделения Корпуса морской пехоты.

Воздушное судно разбилось рядом с Глэмисом, штат Калифорния. Вопреки слухам, распространяемым в социальных сетях, на его борту не было ядерных материалов. пресс-служба авиабазы ВМС США

По данным профильного информационного портала USNI-News уточняется, что на борту воздушного судна находилось от трех до пяти человек. Однако сведениями о жертвах или пострадавших издание не располагает. В Telegram-канале Mash считают, что в трагедии погибли четыре человека, которые находились в конвертоплане. Еще одного члена экипажа разыскивают спасатели. На текущий момент причина крушения не установлена.

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Фото и видео: Telegram / Mash

