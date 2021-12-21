В Москве строитель упал с четвертого этажа и сломал позвоночник

Спасатели рассказали, что в люльке был еще один работник, его успешно сняли.

В Москве с четвертого этажа упал строитель, находившийся в люльке. Мужчина получил перелом позвоночника, черепно-мозговую травму и перелом бедра. Об этом в среду, 8 июня, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел днем, когда 43-летний строитель упал из строительной люльки. Спасатели рассказали, что в люльке был еще один работник, его успешно сняли.

Ранее мы писали, что в Ленобласти в бочке нашли обгоревшие скелетированные останки человека. Подозреваемый мужчина задержан.

Фото: Piter.tv

