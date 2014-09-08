В Подмосковье задержали строителя, который подозревается в краже техники

Стоимость украденной техники составила более миллиона рублей.

В Подмосковье сотрудники полиции задержали строителя, который подозревается в краже техники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в городе Мытищи на улице Угольной. По данным ведомства, 24-летний уроженец одной из республик Средней Азии и его напарник взломали окно складского контейнера на площадке, откуда похитили геодезический лазер и две электронные платы для гидравлического насоса. Стоимость украденной техники составила более миллиона рублей.

Отмечается, что сообщники спрятали краденное в бытовке на том же строительном объекте. При обыске данное имущество было обнаружено и изъято полицейскими. В отношении строителя возбуждено уголовное дело. Местонахождение его сообщника устанавливается правоохранителями.

Видео: ГУ МВД России по Московской области