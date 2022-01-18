В Новосибирске задержали местного жителя, который заявил о захвате заложницы

По предварительным данным, злоумышленник причинил своей сожительнице телесные повреждения, а также пытался поджечь квартиру.

В Новосибирске сотрудники полиции задержали местного жителя, который заявил о захвате заложницы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, житель одного из домов по улице Курчатова обратился в полицию. Он рассказал о своем конфликте с соседом, который находился в состоянии опьянения. Прибывшие по адресу правоохранители установили, что нетрезвый мужчина закрылся в своей крартире. Отмечается, что у него ранее была судимость.

Через дверь мужчина сообщил полицейским о том, что взял в заложники свою сожительницу. К месту происшествия прибыли силы территориального ОВД и сотрудники Росгвардии. Они проникли в квартиру злоумышленника через окно. В результате штурма мужчина был задержан.

По предварительным данным, злоумышленник причинил своей сожительнице телесные повреждения, а также пытался поджечь квартиру. Его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

