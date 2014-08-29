  1. Главная
Сегодня, 10:41
В Республике Коми выявили майнера, причинившего ущерб энергокомпании на 6 млн рублей

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование, задействованное в схеме.

В Республике Коми выявили майнера, причинившего ущерб энергокомпании на 6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По предварительным данным следствия, 39-летний мужчина с августа прошлого года наладил добычу цифровых активов. Злоумышленник самовольно подключился к электросети, чтобы организовать питание своей криптофермы, расположенной в хозяйственной постройке на своём земельном участке. Отмечается, что мужчина не был включен в реестр лиц, осуществляющих майнинг криптовалюты.

Ущерб энергоснабжающей организации от его действий составил порядка 6 млн рублей. Незаконную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование, задействованное в схеме. Возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД по Республике Коми

