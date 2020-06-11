Появилось видео, как на строителя упала корзина с кирпичами в Петербурге

Пострадавший скончался на месте из-за несчастного случая.

Появилось видео, как на стройке на улице Лодейнопольской, 7, на строителя упала корзина с кирпичами с 8 этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

Следствие установило, что накануне около 14:20 при строительстве дома на рабочего упала корзина с кирпичами с высоты 8 этажа. Пострадавший скончался на месте из-за несчастного случая.

Ранее на мусорном полигоне в Ленобласти нашли тело новорожденной малышки. В СК полагают, что ребенка выбросила в мусор биологическая мать. На теле малыша есть следы от уборочной машины.

Видео: Piter.TV



