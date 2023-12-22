Стартовал прием заявок на конкурс на лучший детский вопрос #СпросиСтроителя

Участие могут принять дети от 6 до 14 лет.

Стартовал конкурс на лучший детский вопрос о строительстве и отраслевых специальностях #СпросиСтроителя. По итогам конкурса на лучшие вопросы ответят Председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин и глава Минстроя России Ирек Файзуллин, сообщил портал "Строительный Петербург".

Участие могут принять дети от 6 до 14 лет. Для участия в конкурсе принимаются текстовые и видеовопросы. Работы оценивают по следующим номинациям:

– "Самый оригинальный текстовый вопрос";

– "Самый оригинальный видеовопрос";

– "Лучший вопрос об истории строительства".

Вопросы принимаются до 12 июля через официальную страницу конкурса в разделе "Конкурс СпросиСтроителя".

Итоги конкурса подведут в августе 2024 года. Победители примут участие в торжественной церемонии награждения в рамках празднования Дня строителя – 2024.

Фото: я-строительбудущего.рф