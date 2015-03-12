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На мусорном полигоне в Ленобласти нашли тело новорожденной малышки
Сегодня, 18:43
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На мусорном полигоне в Ленобласти нашли тело новорожденной малышки

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В СК полагают, что ребенка выбросила в мусор биологическая мать. На теле малыша есть следы от уборочной машины.

Во вторник, 15 ноября, в деревне Кути Ленобласти на полигоне твердых бытовых отходов нашли тело новорожденной девочки. Оно пролежало там от трёх до пяти дней, пишут "Невские новости" со ссылкой на пресс-службу СК по региону. 

В ведомстве рассказали, что мертвого младенца нашел работник полигона. В СК полагают, что ребенка выбросила в мусор биологическая мать. На теле малыша есть следы от уборочной машины. Проводится экспертиза.

Ранее пострадавший в ДТП на Кондратьевском проспекте школьник умер. Водитель автомобиля "Хендай Солярис" сбила 11-летнего самокатчика.

Фото: Piter.tv

Теги: малыш, мусорный полигон, новорожденный, ребенок, тело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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