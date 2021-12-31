Пострадавший в ДТП на Кондратьевском проспекте школьник умер

Водитель автомобиля "Хендай Солярис" сбила 11-летнего самокатчика.

Накануне, 14 октября, на Кондратьевском проспекте произошло страшное ДТП, в результате которого школьник попал в больницу. Находясь в реанимации, ребенок умер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель автомобиля "Хендай Солярис" сбила 11-летнего самокатчика, который пересекал дорогу в зоне нерегулируемого перекрестка. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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Фото: Piter.tv