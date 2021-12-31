  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пострадавший в ДТП на Кондратьевском проспекте школьник умер
Сегодня, 9:34
116
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Пострадавший в ДТП на Кондратьевском проспекте школьник умер

0 0

Водитель автомобиля "Хендай Солярис" сбила 11-летнего самокатчика.

Накануне, 14 октября, на Кондратьевском проспекте произошло страшное ДТП, в результате которого школьник попал в больницу. Находясь в реанимации, ребенок умер. Об этом сообщили в  пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Водитель автомобиля "Хендай Солярис" сбила 11-летнего самокатчика, который пересекал дорогу в зоне нерегулируемого перекрестка. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: автобус сбил пенсионерку у метро "Улица Дыбенко".

Фото: Piter.tv

Теги: бестужевская улица, кондратьевский проспект, мальчик погиб в дтп, умер в реанимации
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии