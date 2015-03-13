Автобус сбил пенсионерку у метро "Улица Дыбенко"

По словам свидетеля произошедшего, пенсионерка переходила дорогу на красный свет.

Пожилая женщина попала под колеса городского автобуса в Невском районе Петербурга. Об этом "Мегаполису" сообщил очевидец.

Авария произошла 14 октября около 7:45 напротив станции метро "Улица Дыбенко". По словам свидетеля произошедшего, пенсионерка переходила дорогу на красный свет.

Пострадавшая женщина была жива, на данный момент информации о ее состоянии нет. Проводится проверка.

Накануне мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе на Невском проспекте и попал на видео.

Фото: Мегаполис