Мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе на Невском проспекте и попал на видео

Даже совершив наезд на пешехода, мотоциклист не стал сбавлять скорость и сразу же скрылся с места ДТП. Правонарушителя разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Наряд Росгвардии пришел на помощь девушке, пострадавшей в результате ДТП на Невском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

При патрулировании сотрудники Росгвардии увидели, что на дороге на нерегулируемом пешеходном переходе находится девушка с серьезной травмой ноги (открытый перелом голени). Росгвардейцы вызвали ГИБДД, скорую и оцепили место ДТП. Пострадавшей 27-летней девушке была оказана первая доврачебная помощь.

Позже выяснилось, что гражданку на пешеходном переходе сбил мотоциклист, проигнорировавший другие пропускавшие её автомобили. Даже совершив наезд на пешехода, мотоциклист не стал сбавлять скорость и сразу же скрылся с места ДТП. Правонарушителя разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее водитель с 27 штрафами сбил школьника на Пулковском шоссе.

Видео: пресс-служба вневедомственной охраны