Водитель с 27 штрафами сбил школьника на Пулковском шоссе

Мальчика в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

Вечером 11 октября на Пулковском шоссе водитель Fiat Bravo сбил несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительным данным, 46-летний петербуржец ехал от улицы Галстяна к Дунайскому проспекту. В зоне регулируемого пешеходного перехода он сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.

Мальчика в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу. Водитель Fiat Bravo за 2022 год привлекался к ответственности за нарушение ПДД 27 раз. Проводится проверка.

Ранее Lada сбила девочку в Колпино.

Фото: Piter.TV