Lada сбила девочку в Колпино

Шестиклассница перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В понедельник, 10 октября, через службу 112 поступило сообщение о сбившей ребёнка машине у дома №36/9 по Тверской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Как выяснилось, примерно в 11:43 по указанному участку на своей Lada Priora проезжал 51-летний водитель. Он наехал на 12-летнюю школьницу, которая перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Девочку доставили в больницу с ушибами и ссадинами мягких тканей лица, закрытой травмой грудной клетки в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в комтрансе заявили о снижении ДТП с участием городских автобусов.

Фото: Piter.TV