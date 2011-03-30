В комтрансе заявили о снижении ДТП с участием городских автобусов

При этом петербуржцы периодически сообщают о новых авариях с автобусами лазурного цвета.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о ДТП, которые произошли по вине водителей. В период с 1 июля по 1 октября, то есть с начала транспортной реформы, их зафиксировали 16.

Это на 30% меньше, чем за аналогичный период в 2021 году. При этом погибших не было, а количество пострадавших снизилось на 12 %, говорят в ведомстве.

В комитете по транспорту также сказали о том, что перед выходом на рейс все водители проходят медицинские осмотры. Также за работой водителей ведется постоянный контроль с помощью видеокамер, которые установлены в салоне. Также аппаратура спутниковой навигации "ГЛОНАСС" устанавливает местоположение автобуса и его скорость.

Если поступает информация о нарушении со стороны водителя, то Комитет или подведомственное учреждение "Организатор перевозок" проводит проверку. Водитель отстраняется от работы. Если нарушение подтверждается, водитель направляется на переобучение.

Те, кто нарушил ПДД, заносятся в стоп-лист и до пересдачи зачета не допускаются на линию. В зависимости от степени и тяжести нарушения к водителю могут быть применены меры дисциплинарного и материального характера, а также принято решение о переводе на другие маршруты, назначении испытательного срока или увольнении. говорится в сообщении.

Несмотря на официальную позитивную статистику, на то, что автобусы периодически попадают в ДТП, обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Валерьевич