Бастрыкин изучит жалобы петербуржцев на частые ДТП с лазурными автобусами

Делом займется исполняющая обязанности руководителя Главного управления ведомства по Петербургу Марина Парастаева.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на большое количество жалоб от петербуржцев по поводу частых ДТП с участием лазурных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил изучить информацию об авариях в Петербурге, где был зафиксирован общественный транспорт. Делом займется исполняющая обязанности руководителя Главного управления ведомства по Петербургу Марина Парастаева.

Согласно данным СМИ, за первый месяц их работы произошло около 85 инцидентов. Горожане считают, что корень проблемы – в "маршрутчиках", которых посадили за рули автобусов. Они не привыкли к габаритам транспорта, не прошли специальные курсы.

Ранее на Piter.tv: на Малой Балканской автобус снес дорожный знак.

Фото: Piter.tv