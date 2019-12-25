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На Малой Балканской автобус снес дорожный знак
Сегодня, 10:26
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На Малой Балканской автобус снес дорожный знак

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Водитель оперативно развернул транспорт и покинул место аварии.

В Купчино произошла очередная авария с участием лазурного автобуса. На Малой Балканской транспортное средство снесло дорожный знак. Об этом сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего машину занесло. Лазурный транспорт развернулся и оперативно покинул место ДТП. 

По словам очевидца, за рулем находился уроженец ближнего зарубежья.

Ранее на Piter.tv: на Пулковском шоссе перевернулся автомобиль "Лада".

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария на малой балканской, дпс, купчино, лазурный автобус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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