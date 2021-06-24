На Пулковском шоссе перевернулся автомобиль "Лада"

Съезд с Дунайского проспекта оказался заблокирован.

Сегодня, 1 октября, на Пулковском шоссе перевернулась машина "Лада". Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

В результате случившегося пострадал водитель. Его доставили в больницу.

В Сети опубликовали фото с места ДТП. Судя по снимкам, автомобиль перекрыл съезд с Дунайского. По информации сервиса "Яндекс. Пробки", на дороге образовался затор.

Ранее на Piter.tv: на перекрестке улицы Партизана Германа и Андреевского переулка "поцеловались" две машины.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Саша Саша)