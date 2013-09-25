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На перекрестке улицы Партизана Германа и Андреевского переулка "поцеловались" две машины
Сегодня, 14:20
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На перекрестке улицы Партизана Германа и Андреевского переулка "поцеловались" две машины

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Один из автомобилей в момент аварии чуть не задел пешехода.

На пересечении  улицы Партизана Германа и Андреевского переулка сегодня днем, 1 октября, столкнулись две машины. По словам очевидцев, один из автомобилей в момент аварии чуть не задел пешехода. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Дорогу не поделили  Hyundai Solaris и Opel. В результате ДТП вторая машина отлетела на пешеходную часть, уровнив урну. 

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", на месте аварии затора нет. Движение осуществляется в обычном режиме.

Ранее на Piter.tv: около станции метро "Московская" иномарка врезалась в ограждение.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: андреевский переулок, врезались машины, пдд, улица партизана германа
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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