На перекрестке улицы Партизана Германа и Андреевского переулка "поцеловались" две машины

Один из автомобилей в момент аварии чуть не задел пешехода.

На пересечении улицы Партизана Германа и Андреевского переулка сегодня днем, 1 октября, столкнулись две машины. По словам очевидцев, один из автомобилей в момент аварии чуть не задел пешехода. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Дорогу не поделили Hyundai Solaris и Opel. В результате ДТП вторая машина отлетела на пешеходную часть, уровнив урну.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", на месте аварии затора нет. Движение осуществляется в обычном режиме.

Ранее на Piter.tv: около станции метро "Московская" иномарка врезалась в ограждение.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург