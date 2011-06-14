Убивший мужчину палкой в квартире на Бестужевской улице ответит перед судом

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Как сообщили 30 сентября в надзорном ведомстве, в июне нетрезвый злоумышленник, находясь в квартире дома на Бестужевской улице, в ходе конфликта ударил потерпевшего деревянной палкой по голове. Последний скончался на месте преступления от полученных травм.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
