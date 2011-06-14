  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Убивший мужчину палкой в квартире на Бестужевской улице ответит перед судом
Сегодня, 11:45
152
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Убивший мужчину палкой в квартире на Бестужевской улице ответит перед судом

0 0

Злоумышленнику вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Как сообщили 30 сентября в надзорном ведомстве, в июне нетрезвый злоумышленник, находясь в квартире дома на Бестужевской улице, в ходе конфликта ударил потерпевшего деревянной палкой по голове. Последний скончался на месте преступления от полученных травм. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что следователи завершили расследование убийства девушки на Краснопутиловской. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: бестужевская улица, суд, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии