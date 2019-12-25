Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в Санкт-Петербургский городской суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Следственным отделом Московского района ГСУ СК РФ по Петербургу завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктами "д", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью). Двое мужчин обвиняются в указанном деянии.

Следствие установило, что вечером 1 августа 2024 года оба обвиняемые, находясь в состоянии наркотического опьянения, в ходе конфликта в квартире на Краснопутиловской цлице ннанесли ножевые ранения 25-летней женщине. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных травм. Преступники скрылись с места преступления, но впоследствии были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в другом субъекте федерации и этапированы обратно в Петербург. По решению суда, основанному на ходатайстве следователей, обоим подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следователь собрал достаточное количество доказательств, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в Санкт-Петербургский городской суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

