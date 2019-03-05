  1. Главная
Сегодня, 11:23
Петербургские следователи проводят проверку по факту падения мужчины с высоты на Невском

Следователь инициирует вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следователи Центрального района возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) после падения мужчины на Невском проспекте

Как рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу, по подозрению задержан 40-летний местный житель. Между ним и 56-летним потерпевшим вечером 21 сентября произошел конфликт, и злоумышленник столкнул его с ограждения подземного пешеходного перехода. Последний упал с высоты трех метров на асфальтированную поверхность и получил травму головы. 

Следователь инициирует вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В настоящее время выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

