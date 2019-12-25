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На рабочего в Петербурге упала корзина с кирпичами с высоты 8 этажа
Сегодня, 8:33
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На рабочего в Петербурге упала корзина с кирпичами с высоты 8 этажа

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Мужчина скончался от полученных травм.

В понедельник, 14 ноября, в полицию Петербурга поступило сообщение о лежащем без сознания мужчине на стройке, которая ведётся на Лодейнопольской улице. Как удалось установить, пострадавший рабочий скончался на месте из-за несчастного случая. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошёл в 14:20. На подсобного рабочего с высоты 8 этажа упала строительная корзина с кирпичами.

Оперативники ознакомились с записями с камер видеонаблюдения.

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино в строящемся доме в шахте лифта был найден труп рабочего.

Фото: Piter.TV

Теги: несчастный случай, происшествие, санкт-петербург, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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