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Минобороны: российские войска нанесли удар по авиабазе Украины в Кировоградской области

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Удар был нанесен высокоточным оружием морского и воздушного базирования в ночь на 19 июля.

Вооруженные силы России нанесли удар по авиабазе Украины в Кировоградской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным оружием морского и воздушного базирования в ночь на 19 июля. Кроме того, российские войска поразили склады боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Конашенков отметил, что цель удара была достигнута.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения самоходки Krab под Красным Лиманом.

Видео: Минобороны России

Теги: авиабаза, вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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