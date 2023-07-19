Минобороны: российские войска нанесли удар по авиабазе Украины в Кировоградской области

Удар был нанесен высокоточным оружием морского и воздушного базирования в ночь на 19 июля.

Вооруженные силы России нанесли удар по авиабазе Украины в Кировоградской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным оружием морского и воздушного базирования в ночь на 19 июля. Кроме того, российские войска поразили склады боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Конашенков отметил, что цель удара была достигнута.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения самоходки Krab под Красным Лиманом.

Видео: Минобороны России