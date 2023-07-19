Минобороны показало видео уничтожения самоходки Krab под Красным Лиманом

Военные выполнили задачу в зоне СВО.

Артиллеристы из Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении ликвидировали самоходную гаубицу Krab польского производства, которая находилась в составе Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали бойцы с места событий. Эксперты пояснили, что получили координаты объекта противника с беспилотного аппарата. После этого огневую позицию отправились две САУ "МСТА-Б". Операторы перевели установки из походного положения в боевое, навели орудие на цель и уничтожили ее. Затем военные дождались подтверждения выполнения задачи. Известно, что Krab располагался в лесополосе, но был поражен двойным залпом.

Военнослужащие ЦВО совместным огнем из двух 152-миллимертовых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 "Мста-С" уничтожили самоходную гаубицу Krab западного производства на Краснолиманском направлении. пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны России добавили, что расчеты САУ "Мста-С" артиллерийских подразделений ЦВО ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей ВСУ, а также выполняют комплекс мероприятий контрбатарейной борьбы с артиллерией противника. Дальность огня составляет от восьми до тридцати километров. Местный офицер уточнил, что его коллегам приходилось "работать" также и по американским установкам М777.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-С".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости