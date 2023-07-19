Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-С"

Расчеты поражают цели украинских войск на расстоянии до 120 км.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты поражают цели украинских войск на расстоянии до 120 км. В военном ведомстве отметили, что РСЗО "Торнадо-С" может работать управляемыми ракетами. Кроме того, боеприпас за счет данных со спутника самостоятельно корректирует траекторию движения.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел тренировку по противовоздушной обороне.

Видео: Минобороны России