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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-С"

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Расчеты поражают цели украинских войск на расстоянии до 120 км.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты поражают цели украинских войск на расстоянии до 120 км. В военном ведомстве отметили, что РСЗО "Торнадо-С" может работать управляемыми ракетами. Кроме того, боеприпас за счет данных со спутника самостоятельно корректирует траекторию движения.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел тренировку по противовоздушной обороне.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо торнадо-с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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