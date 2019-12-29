Частная компания из России планирует отправить в космос пять спутников

Аппараты будут наблюдать за поверхностью планеты.

Частная компания "Спутникс" из России планирует отправить в космос пять спутников. Малые космические аппараты выйдут на орбиту Земли в сентябре 2020 года. Два спутника предназначаются за зарубежных заказчиков. Об этом "РИА Новостям" заявил гендиректор компании Владислав Иванченко.

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Оставшиеся три спутника займутся дистанционным зондированием территории. Речь идет о демонстрационных образцах "Зоркого". Камера позволяет получать снимки поверхности планеты с разрешением около 15 метров. Еще два объекта имеют возможности расширения около 50 метров. Аппараты созданы совместно с сотрудниками Московского института электроники и математики Высшей школы экономики. В проекте также участвовали ученики школы "Сириус".

Все спутники запустят осенью с "Байконура". Это произойдет одновременно с запуском корейского аппарата CAS500-1 на ракете-носителе "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат".

Ранее Индийскую лунную миссию "Чандраян-3" запустят в 2021 году.

