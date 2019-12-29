Предварительно Индия полетит на Луну в первой половине следующего года.

Индийскую лунную миссию "Чандраян-3" запустят в 2021 году. Об этом заявил госминистр Джитендра Сингх, курирующий атомную и космическую отрасли. Ориентировочный график говорит о начале запуска в первой половине следующего года. Работа ведется индийской организацией космических исследований (ISRO).

В космос отправится автоматическая экспедиция, разработанная на основе миссии "Чандраян-2". Специалисты повысили надежность конструкций аппаратов при этом максимально сохранив возможности второй миссии. Ведется работа над новым посадочным модулем.

Напомним, что во время второй миссии использовался модуль "Викрам". На высоте около двух километров над Луной техника потеряла контакт с центром управления. В результате оборудование разбилось о лунную поверхность. "Викрам" должен был доставить на Луну "Прагьян". Тот в свою очередь занимается исследованиями в районе Южного полюса спутника Земли.

Ранее Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway.

Видео: YouTube/ISRO LIVE