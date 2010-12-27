"Роскосмос" готов влиться в международный проект.

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин "РИА Новостям".

Мы подтвердили коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах прокомментировал спикер

Эксперт добавил, что России важны не только вопросы, связанные с железом. Прежде всего страну интересуют принципы, работающие при принятии сложных решений. Напомним, что старт работы по данному проект объявлен еще в 2017 году. Тогда Россия и США подписали соглашение о создании окололунной станции. Однако позже "Роскосмос" заявил о возможном отказе от договора. Это решение связано с тем, что Россия предложили слишком незначительную роль. Отечественные специалисты должны были создать только шлюзовой модуль и систему жизнеобеспечения. Позже в NASA заявили, что РФ сможет построить корабль для доставки космонавтов и астронавтов на Луну. Америку интересует орбита Луны, в то время как Россию - поверхность спутника.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары".

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