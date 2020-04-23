Распоряжение об атаке американских кораблей в случае опасности отдано иранским ВМС.

Иран заявил о готовности атаковать американские корабли. Такое заявление командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами.

По его словам, распоряжение об атаке американских кораблей в случае опасности отдано иранским ВМС.

Если военное судно или подразделение США будет угрожать нашей безопасности, то оно будет атаковано. Хосейн Салами, командующий Корпусом стражей исламской революции

Так иранская сторона отреагировала заявление президента США Дональда Трампа. Ранее он поручил уничтожать катера Ирана, которые будут преследовать корабли США.