Президент США Дональд Трамп поручил уничтожать катера Ирана, которые будут преследовать корабли США. Такое сообщение он оставил в своём аккаунте в Twitter. Также соответствующее распоряжение он дал ВВС США.
Сбивать и уничтожать любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море.
Дональд Трамп, президент США в Twitter
На его сообщение отреагировал советник психического здоровья Джеффри Гутерман. Он сказал, что глава государства "собирается убить нас всех".
Ранее посол США рассказал о помощи России в борьбе с коронавирусом. Джон Салливан подтвердил готовность Америки предоставить России в случае такой необходимости гуманитарную помощь для борьбы против COVID-19.
Обсуждение ( 0 )