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Трамп поручил уничтожать катера Ирана, которые будут преследовать корабли США
Сегодня, 16:17
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matveyvn

Трамп поручил уничтожать катера Ирана, которые будут преследовать корабли США

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Соответствующее распоряжение он дал ВВС США.

Президент США Дональд Трамп поручил уничтожать катера Ирана, которые будут преследовать корабли США. Такое сообщение он оставил в своём аккаунте в Twitter. Также соответствующее распоряжение он дал ВВС США.

Сбивать и уничтожать любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море.

Дональд Трамп, президент США в Twitter

На его сообщение отреагировал советник психического здоровья Джеффри Гутерман. Он сказал, что глава государства "собирается убить нас всех".

Ранее посол США рассказал о помощи России в борьбе с коронавирусом. Джон Салливан подтвердил готовность Америки предоставить России в случае такой необходимости гуманитарную помощь для борьбы против COVID-19.

Теги: иран, сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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