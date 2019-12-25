Соответствующее распоряжение он дал ВВС США.

Президент США Дональд Трамп поручил уничтожать катера Ирана, которые будут преследовать корабли США. Такое сообщение он оставил в своём аккаунте в Twitter. Также соответствующее распоряжение он дал ВВС США.

Сбивать и уничтожать любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море. Дональд Трамп, президент США в Twitter

На его сообщение отреагировал советник психического здоровья Джеффри Гутерман. Он сказал, что глава государства "собирается убить нас всех".

Ранее посол США рассказал о помощи России в борьбе с коронавирусом. Джон Салливан подтвердил готовность Америки предоставить России в случае такой необходимости гуманитарную помощь для борьбы против COVID-19.