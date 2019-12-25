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Посол США рассказал о помощи России в борьбе с коронавирусом
Сегодня, 15:43
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lesjasap

Посол США рассказал о помощи России в борьбе с коронавирусом

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Посол США рассказал о помощи России в борьбе с коронавирусом. Об этом дипломат заявил журналистам в рамках совместной пресс-конференции. Джон Салливан подтвердил готовность Америки предоставить России в случае такой необходимости гуманитарную помощь для борьбы против COVID-19.

Джон Салливан напомнил, что ранее США и Россия уже предоставляли друг другу гуманитарную помощь. Вашингтон  не хочет оставаться в стороне от возникшей в мире пандемии коронавируса, так как только общая борьба против инфекции позволит избавиться от COVID-19.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил журналистам во время брифинга в Белом Доме, что США может поставить Москве аппараты искусственной вентиляции легких. Политик анонсировал возможную поддержку и для других стран, нуждающихся в медицинском оборудовании и средствах индивидуальной защиты.

В США умерла 5-летняя девочка от редкого осложнения коронавируса.
 

Теги: джон салливан, ивл, коронавирус, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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