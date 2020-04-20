Россия заключила с США контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ

По последним данным в России выявлено 47 121 случай заражения COVID-19.

Россия и США заключили контракт с на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом 20 апреля президент Владимир Путин сказал во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Путин сообщил, что России сотрудничает с другими странами в сфере закупки необходимых для медецинского оборудования запчастей. В частности он рассказал, что с США был заключен контракт на поставку датчиков потока воздуха, необходимых для производства ИВЛ в России. Помимо этого РФ покупает датчики давления у Италии.

Согласно последним данным на территории России выявлено за все время распространения коронавируса 47 121 случай заражения в 85 регионах. Медики зарегистрировали 405 летальных случаев. От инфекции вылечились 3446 пациентов.

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Видео: kremlin.ru