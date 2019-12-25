Путин поручил ускорить создание и регистрацию вакцины от коронавируса

По последним данным в России выявлено 47 121 случай заражения COVID-19.

Владимир Путин поручил главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко проработать вопрос о быстрой регистрации вакцины против коронавируса. Об этом он глава государства заявил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Путин отметил, что необходимо ускорить сроки всех процедур касающихся вакцины.

Это касается и ускорения разрешительных процедур и всех других административных, в том числе и таможенных, при завозе необходимого оборудования Владимир Путин

Согласно последним данным на территории России выявлено за все время распространения коронавируса 47 121 случай заражения в 85 регионах. Медики зарегистрировали 405 летальных случаев. От инфекции вылечились 3446 пациентов.

Ранее глава России провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.