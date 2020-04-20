Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Они обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Мадуро поблагодарил российского президента за то, что РФ помогает Венесуэле тест-системами для выявления COVID-19.

Путин и Мадуро отметили в разговоре важность принятия международных решений в борьбе с коронавирусом. Это, например, создание "зелёных коридоров" — зон, свободных от санкций и торговых войн, которые нужны для поставки медикаментов, продуктов и медицинского оборудования.

Также лидеры подчеркнули важность договорённостей о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Ранее столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео.

Видео: kremlin.ru