  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:48
339
matveyvn
Код вставки плеера

Путин провел телефонный разговор с Мадуро

0 0

Они обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Мадуро поблагодарил российского президента за то, что РФ помогает Венесуэле тест-системами для выявления COVID-19.

Путин и Мадуро отметили в разговоре важность принятия международных решений в борьбе с коронавирусом. Это, например, создание "зелёных коридоров" — зон, свободных от санкций и торговых войн, которые нужны для поставки медикаментов, продуктов и медицинского оборудования.

Также лидеры подчеркнули важность договорённостей о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Ранее столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео.

Видео: kremlin.ru

Теги: венесуэла, коронавирус, мадуро, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии