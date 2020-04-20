Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
Лидеры двух стран обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Мадуро поблагодарил российского президента за то, что РФ помогает Венесуэле тест-системами для выявления COVID-19.
Путин и Мадуро отметили в разговоре важность принятия международных решений в борьбе с коронавирусом. Это, например, создание "зелёных коридоров" — зон, свободных от санкций и торговых войн, которые нужны для поставки медикаментов, продуктов и медицинского оборудования.
Также лидеры подчеркнули важность договорённостей о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.
Ранее столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 )