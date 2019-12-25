В США умерла 5-летняя девочка от редкого осложнения коронавируса

Девочка в конце марта начала жаловаться на самочувствие.

В США 5-летняя девочка скончалась от редкого осложнения коронавирусной инфекции.

В конце марта девочка из Детройта стала жаловаться на сильную головную боль. Родители показали ребенка доктору, который выписал лечение от ангины и отпустил домой. Состояние девочки не улучшалось, и она снова попала в больницу, где у нее выявили коронавирус COVID-19. Болезнь протекала в легкой форме и вскоре ее выписали домой.

Через 6 часов после выписки у малышки резко ухудшилось состояние. У нее поднялась температура, появились сильные головные боли и рвота, а затем случился эпилептический припадок. Как выяснилось позднее, коронавирус привел к развитию менингоэнцефалита.

Девочку в срочном порядке снова отправили в больницу, где она была подключена к ИВЛ на протяжении 2х недель. В один из дней ее состояние перестало улучшаться, и мозг умер. Родители малышки 19 апреля разрешили медикам отключить дочь от аппаратов, которые поддерживали жизнеобеспечение ребенка.

Фото: Piter.TV