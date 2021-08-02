Главный инфекционист США объяснил скачок заболеваемости COVID-19

Около 100 миллионов американцев не прошли вакцинацию от коронавируса.

В Соединенных Штатах выявили причину скачка заболеваемости COVID-19. По словам главного инфекциониста страны Энтони Фаучи, это связано с тем, что около ста миллионов жителей государства не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала ABC News.

По словам специалиста, за последнюю неделю на территории США выявлен рост числа заражений COVID-19.

У нас в стране есть 100 миллионов человек, которые имеют право на вакцинацию, но не вакцинируются. Мы наблюдаем вспышку заражений среди непривитых. Энтони Фаучи, главный инфекционист США

По его словам, люди, которые не желают пройти курс вакцинации от коронавируса, "особенно уязвимы", так как не защищены от тяжелого течения болезни. Фаучи подчеркнул, кроме того, такие граждане становятся причиной новых вспышек коронавирусной инфекции.

Ранее Фаучи заявил, что американцам не следует опасаться введения нового локдауна.

Видео: YouTube / ABC News