Главный инфекционист США предупредил об ухудшении ситуации с COVID-19

Однако гражданам страны не стоит опасаться введения нового локдауна.

Главный инфекционист Соединенных Штатов предрек ухудшение ситуации по COVID-19 на территории страны. Однако, по словам Энтони Фаучи, американцам не следует опасаться введения нового локдауна. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала ABC News.

Я не считаю, что мы застанем новые локдауны. Я полагаю, что у нас достаточно привитых людей в стране - хотя и недостаточно, чтобы подавить эту вспышку <…> Однако ситуация будет ухудшаться. Энтони Фаучи, главный инфекционист США

Специалист отметил, в настоящее время в Соединенных Штатах до сих пор есть около ста миллионов человек, которым можно привиться от коронавируса, однако они этого не делают по ряду причин. Кроме того, заявил Фауч, сейчас в США наблюдается распространение COVID-19 среди непривитых жителей государства.

Ранее мы сообщали, что в США пока не планируют вводить обязательную вакцинацию по всей стране.

Видео: YouTube / ABC News