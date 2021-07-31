Из-за "дельта"-штамма коронавируса вакцинированным американцам рекомендуют носить маски в помещениях.

В США пока не планируют вводить обязательную вакцинацию по всей стране. О позиции администрации страны в пятницу журналистам заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.



Американский медицинский регулятор CDC ранее рекомендовал вакцинированным американцам вновь начать носить маски в помещениях из-за распространения нового "дельта"-штамма коронавируса.

Американский президент Джо Байден назвал "неандертальским мышлением" отказ от масок в штатах. Таким образом политик прокомментировал решение глав Миссисипи и Техаса отменить введенные ограничения. Байден вместе с Камалой Харрис призвали население не отказываться от СИЗ и соблюдать другие предосторожности в рамках борьбы с распространением инфекции.

При этом ранее сообщалось, что президент США Джо Байден может объявить об обязательной вакцинации от коронавируса всех федеральных госслужащих.

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