СМИ: Байден объявит об обязательной вакцинации госсулжащих

На американских военнослужащих эти требования пока не планируется распространять.

Президент США Джо Байден может объявить 29 июля об обязательной вакцинации от коронавируса всех федеральных госслужащих. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.

По информации телеканала, привиться будут обязаны все госслужащие и подрядчики федерального правительства. Если же кто-то этого не сделает, то придется на регулярной основе сдавать тест на коронавирус.

При этом отмечается, что требования пока не планируется распространять на военнослужащих. Но Пентагону соответствующие рекомендации предоставят.

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Фото: whitehouse.gov