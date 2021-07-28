Глава Минпромторга РФ находится с визитом в Чувашии

Он проведет с главой региона двустороннюю встречу.

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прибыл с рабочим визитом в Чувашию. Об этом заявил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.

На повестке дня у Мантурова и Николаева стоит двусторонняя встреча, на которой им предстоит обсудить ряд актуальных вопросов. Кроме того, министр уже посетил предприятие "Хевел" в Новочебоксарске и малую родину космонавта Андрияна Николаева. Также в программу визита входило посещение троллейбусного управления.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Курильские острова, в частности остров Итуруп. Во время своей рабочей поездки он заявил, что в настоящее время обсуждается возможность введения на островах режима свободной таможенной территории. В этот же день замглавы МИД Японии Такэо Мори в связи с визитом Мишустина на Итуруп вызвал российского посла Михаила Галузина в ведомство и заявил протест в связи поездкой главы российского правительства.

Видео: YouTube / ГТРК ЧУВАШИЯ