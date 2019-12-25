Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе в Чувашии

Участниками смертельной аварии стали автомобили Audi, Kia и ВАЗ-21099.

Три автомобиля столкнулись на 13-м километре автодороги А-151 в Чувашии. Жертвами ДТП стали четыре молодых человека, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Авария произошла в понедельник около 15.30 по московскому времени в Цивильском округе неподалеку от деревни Сюрбеево. Участниками дорожного происшествия стали автомобили Audi, Kia и ВАЗ-21099.

По данным ведомства, на месте ДТП погибли четыре человека, находившихся в салоне отечественного автомобиля. Медикам оставалось лишь констатировать их смерть.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее массовое ДТП с фурой и шестью легковушками произошло на Софийской улице.

Фото: Госавтоинспекция Республики Чувашия