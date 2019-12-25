Массовое ДТП с фурой и шестью легковушками произошло на Софийской улице

На Софийской улице фура собрала в кучу несколько легковых автомобилей.

Вечером на Софийской улице в Санкт-Петербурге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В аварии участвовали фура и несколько легковых автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по кадрам видео, предоставленного свидетелем, в происшествии пострадали грузовик и шесть легковых машин. В комментариях очевидцы предполагают, что фура могла врезаться в автомобили, не успев затормозить. СПб ГКУ "Организатор перевозок" сообщает, что из-за образовавшегося транспортного затора автобусные маршруты № 254, 324, 326 и 330 следуют с задержками до 40 минут.

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Фото: пресс-служба ГАИ